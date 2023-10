Una casa ideale per i grandi concerti rock

di Patrick Colgan

I motori al centro, in particolare le auto. Ma la parola d’ordine per il futuro dell’autodromo – parole dell’assessora con delega al circuito, Elena Penazzi – è diversificare. Il circuito si è in effetti dimostrato un contenitore straordinario di eventi a tutto tondo (e per fortuna, visto il tema, che resta sempre attuale, del rispetto dei limiti di rumore): podismo, manifestazioni ‘ibride’ come Imola Green e, ovviamente il grande ciclismo sono ormai una costante. Quello che è in parte mancato nel 2023 e che ha reso davvero speciale il 2022 sono però stati i grandi concerti, senza nulla voler togliere agli artisti che si sono esibiti quest’anno.