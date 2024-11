"Una città a misura della bicicletta"

Le piste ciclabili di Imola ricevono un giudizio positivo anche da Yunus Muhammad, cittadino imolese che apprezza l’attenzione della città verso chi si sposta in bicicletta. "Le piste ciclabili sono messe bene e ce ne sono abbastanza per soddisfare le esigenze dei ciclisti" afferma il giovane. Secondo il cittadino, l’attuale infrastruttura ciclabile non solo agevola gli spostamenti quotidiani, ma contribuisce anche a rendere Imola una città a misura di ciclista. "Certo, si può sempre migliorare, ma rispetto ad altre realtà questa città ha fatto un buon lavoro per chi vuole usare la bici", conclude.