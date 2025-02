Una conversazione sugli ebrei castellani

Dopo gli appuntamenti tenuti domenica 26 (la rappresentazione teatrale “Lettere di Tedeschi ovvero Il gelataio di Amburgo e altre grigie storie” al Cassero) e lunedì 27 (la cerimonia “Un fiore per Enrica e un ricordo di Emilio e Massimo Zamorani”, l’incontro in biblioteca con Roberto Matatia e il film “Liliana” al Cinema Jolly), il programma di eventi promossi dall’Amministrazione comunale di Castel San Pietro Terme in occasione della Giornata della Memoria prosegue domani pomeriggio alle ore 16,30 alla Sala Sassi (via Fratelli Cervi 3) con l’incontro intitolato ‘Storie di ebrei castellani 1938-1945’, conversazione con Eolo Zuppiroli (nella foto).

L’iniziativa, a cura dell’associazione culturale Terra Storia Memoria, con il patrocinio del Comune di Castel San Pietro Terme, è dedicato in particolare alle figure di Emilio e Massimo Zamorani, padre e figlio, abitanti a Castel San Pietro e trucidati dai nazisti a San Tomè di Ravenna, che sono stati ricordati anche nella cerimonia di lunedì 27. Il programma si concluderà, infine, martedì 11 febbraio nella Sala del Consiglio Comunale con un momento di riflessione dedicato alla Giornata della Memoria e al Giorno del Ricordo che si terrà alle ore 19,30, in apertura della seduta del Consiglio Comunale, durante la lettura delle comunicazioni che sarà tenuta dal presidente del Consiglio Riccardo Raspanti.