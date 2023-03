Una crisi che affonda il ceto medio

Marco Signorini

La coperta è corta, è inutile negarlo. Per le famiglie, per le imprese e anche per la pubblica amministrazione. Lo sapevamo già dall’anno scorso: gli effetti più pesanti del caro energia li avremmo visti proprio nel 2023 e le previsioni, purtroppo, non sono state smentite. Non fa ovviamente eccezione Imola dove il Comune ha deciso di applicare l’adeguamento Istat alle tariffe dei servizi destinati alla comunità e ad alcune imposte come quelle di occupazione del suolo pubblico.

Dai nidi alle mense, dai centri estivi ai dehors. Cifre che, prese per singoli capitoli, non sembrano tanta cosa ma che, messe tutte assieme, finiscono per pesare sui bilanci familiari.