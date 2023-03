Una crisi che affonda il ceto medio

Marco

Signorini

Il problema, infatti, è che le famiglie devono fronteggiare una lunga serie di rincari che va dai tassi di interesse dei mutui (con rate in certi casi quasi raddoppiate) al supermercato, dalle spese scolastiche alle bollette e così via. Una spirale che, se non verrà interrotta, porterà, nell’arco di qualche mese, i nuclei più fragili ancora più in difficoltà. Le famiglie stanno erodendo velocemente i (pochi) risparmi che ancora ci sono, ma, poi, quando il barile sarà raschiato, si rischia davvero il caos.

E’ per questo che le istituzioni, andando oltre alle bandierine della politica, devono fare squadra per davvero con l’obiettivo di porre un argine a questa valanga di rincari. Anche perché la soluzione delle varie banche mondiali di alzare i tassi d’interesse sembra dare risultati effimeri se non controproducenti sulle economie.

Certamente, in questi casi, un Comune può fare ben poco, ma se tutti gli attori in campo facessero la loro parte forse si potrebbe trovare una soluzione. Il nodo, poi, è anche un altro. Considerare economicamente robusta una famiglia con un indicatore Isee di 17mila euro (soglia in cui in città non si ha più diritto ad agevolazione su mense e trasporti) lascia più di qualche dubbio. L’effetto di questa crisi (ben lontana dalla fine) sarà infatti quello di accelerare ulteriormente la virata del ceto medio verso la povertà. Insomma, non c’è un minuto da aspettare. Serve una riforma dell’Irpef che abbassi concretamente la pressione fiscale sulle famiglie (e qui tocca allo Stato) ma, allo stesso tempo, Regioni e Comuni devono dimostrare ai cittadini di saper spendere bene i pochi soldi a disposizione, impegnandoli per sostenere chi rischia davvero di sprofondare verso l’indigenza. Meglio una ciclabile in meno e qualche soldo in tasca in più alle famiglie.