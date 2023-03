"Una delle stagioni più brutte"

Decisamente critico il bilancio di Gianluca Alpi, titolare del negozio Luca’s Abbigliamento in via Emilia 115, a due passi dalla piazza.

"Quest’anno lo standard delle vendite durante i saldi non è stato il massimo – fa sapere – È un periodo critico e travagliato a causa di molti fattori, quali aumenti e rincari che incidono parecchio. Il cliente ormai entra in negozio con le idee già molto chiare, sa cosa vuole e cosa può acquistare. Ci sono giornate discrete e giornate in cui si fa fatica a vedere gente in giro. La gente vive nell’ansia ed ha sempre meno soldi da spendere. Credo sia stata una delle peggiori stagioni degli ultimi sei anni".