Una domenica con il coro ortodosso. Canti liturgici in tutte le lingue

Domani la chiesa di San Michele dell’Osservanza di Imola di via Venturini ospiterà l’evento ‘Passaggio a Est’. Una parentesi dedicata all’Est Europa con canti eseguiti dal coro della chiesa ortodossa di San Basilio il Grande di Bologna, diretto da Olga Cebotari. Un ensemble liturgico che da anni accompagna le funzioni del più antico plesso ortodosso dell’Emilia-Romagna. Il repertorio del coro abbraccia un’ampia gamma di tradizioni musicali con l’esecuzione di canti in slavo ecclesiastico, romeno, italiano, georgiano, ucraino, arabo e inglese. Il sodalizio è composto da cantori non professionisti riflette la varietà di una comunità che accoglie fedeli di ogni origine.