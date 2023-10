Una festa della pallavolo. Centinaia al torneo Volleystart

È entrata nel vivo, con la conclusione della prima giornata di gare in numerosi impianti sportivi della città, la quinta edizione di Volleystart 2023. Il torneo precampionato di pallavolo, organizzato da Diffusione Sport Imola, è ormai un punto fermo nel calendario sportivo della specialità tanto da ottenere i patrocini di municipio, comitato regionale Coni e Federvolley. Centinaia di giovani atlete, provenienti soprattutto dal nord Italia, di scena sulle rive del Santerno per la gioia di molte strutture ricettive che hanno registrato il tutto esaurito. Tra le squadre impegnate sotto rete ci sono formazioni provenienti dalla Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Toscana. Senza dimenticare le tante compagini emiliano-romagnole e le formazioni di casa targate Diffusione Sport.

Cinque le categorie: Under 14, Under 16, Under 18, e gare open di Prima e Seconda Divisione, Serie C e D. Le prime sfide in palestra hanno messo in luce l’ottimo tasso qualitativo dei gruppi partecipanti, giunti in Romagna proprio per affinare le ultime sincronie a poche settimane dall’avvio della regular season.

Una macchina quasi perfetta quella allestita dal presidente di Diffusione Sport, Pasquale De Simone, che si avvale di una consolidata schiera di volontari dislocati a turno in tutte le palestre cittadine interessate dall’evento. E con le classifiche che cominciano a prendere forma, si guarda con insistenza alla giornata odierna. Una mattinata per completare le graduatorie e compilare il tabellone delle finaliste poi i verdetti che sfoceranno nell’attesissima cerimonia di premiazione alla presenza delle autorità. A tal proposito, proprio a testimonianza dell’attenzione con la quale in città si osserva l’evoluzione dell’appuntamento agonistico, sono significative le parole del sindaco Marco Panieri: "Con Volleystart Imola torna la capitale del volley giovanile – ha detto nei giorni scorsi -. Oltre 400 atlete per un evento che fa rima con socialità e educazione. Una manifestazione in linea con i valori dello sport oggi riconosciuti anche all’interno della Costituzione. Uno splendido colpo d’occhio nei nostri impianti sportivi, patrimonio prezioso e sede ideale per eventi nazionali dal forte richiamo aggregativo".

Mattia Grandi