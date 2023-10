‘Una giornata bestiale’ in biblioteca. Sabato, alle 10.30 e in contemporanea in tutte le sale a scaffali del Distretto Culturale Imolese, spazio ad un ciclo di letture per festeggiare i 10 anni di attività della casa editrice ‘minibombo’.

Le lettrici e i lettori volontari di ‘Nati Per Leggere’ proporranno, quindi, una serie di volumi adatti a bambini da 0 a 6 anni d’età da abbinare a laboratori creativi e a tanti dolcetti. Il modo migliore per entrare in atmosfera Halloween e spalancare le porte di una programmazione che porterà, anche a livello culturale, allo sviluppo di diverse iniziative riservate ai giovani del territorio per celebrare la festa più spaventosa dell’anno.