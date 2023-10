Una grande festa per inaugurare la stagione di ’Medicinateatro’

Riparte la nuova stagione teatrale di Medicinateatro al Magazzino Verde di Medicina. La stagione che sta per cominciare rappresenta un consolidamento delle progettualità de La Baracca – Testoni Ragazzi, che da oltre 20 anni cura la rassegna teatrale in città. La nuova stagione inizierà ufficialmente con una grande festa inaugurale domani, domenica 8 ottobre, dalle 10.30 fino a sera con letture nel parco per diverse fasce d’età e nel pomeriggio, alle 16.30, con la performance corale dal titolo ’Pianeti‘. Tutti gli appuntamenti della giornata sono a ingresso libero. Il 9 ottobre, il Magazzino Verde sarà teatro di ‘VajontS’, un progetto di Marco Paolini che coinvolge 130 teatri italiani, che porteranno sul palco in contemporanea il racconto del disastro del Vajont, di cui quest’anno ricorre il sessantesimo anniversario.

Tanti gli spettacoli per piccolissime e piccolissimi da 1 a 5 anni, la domenica alle 16.30: ‘Un camion rosso dei pompieri’ il 16 novembre, ‘On-off’ il 17 dicembre, ‘Avventure in frigorifero’ il 21 gennaio e ‘Girotondo’ il 7 aprile. Sempre domenica alle 16.30 andranno in scena anche gli spettacoli dedicati alla fascia 4-10 anni, come ‘Un anatroccolo in cucina’ il 5 novembre, ‘Lullaby’ il 9 novembre, ‘Fame da lupo’ il 28 gennaio, e ‘Efesto. L’arte dell’inventare’ il 14 aprile. Oltre agli spettacoli, tornano i laboratori teatrali: ‘Metamorfosi’, dedicato a bambine e bambini da 6 a 10 anni, e ‘Un teatro di libri’, incentrato sulla scoperta del gioco per la fascia 2-4 anni. Gruppo laboratorio Icaro è invece un progetto teatrale che si propone di avvicinare le ragazze e i ragazzi dai 14 ai 30 anni al linguaggio teatrale come mezzo espressivo comune. Tra gli appuntamenti più attesi di Medicinateatro c’è Cantamaggio, laboratorio teatrale residenziale. Tre giorni, per affrontare un tema attualissimo e caro soprattutto a ragazze e ragazzi: l’emergenza ambientale. Quest’anno, il 29 e 30 aprile e l’1 maggio 2024, ‘Canto Nudo – La moda insostenibile’ affronterà un tema altrettanto urgente e divisivo: il fast fashion e le relative conseguenze sull’ambiente.

Cantamaggio darà vita a una performance di teatro, danza e canto che andrà in scena lunedì primo maggio alle 16 al Parco delle Mondine. Per informazioni su programmazione e costi si può visitare il sito www.medicinateatro.it o chiamare lo 051 4153718 dal mercoledì al venerdì dalle 14 alle 17 o il 339 4096410 negli orari di apertura della biglietteria.

Zoe Pederzini