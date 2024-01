Una guida per i servizi all’infanzia della Vallata del Santerno

La valle del Santerno a misura di servizi per l’infanzia, da 0 a 6 anni, con la guida ‘Essere genitori in Vallata’. L’opuscolo, che sarà distribuito alle famiglie residenti nei quattro municipi della collina, ha lo scopo di portare a conoscenza dei genitori tutte le opportunità dedicate al comparto. Una pubblicazione in linea con il processo di riconoscimento formale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Un testo, quindi, rivolto agli adulti per mettere al centro di ogni considerazione i diritti delle bambine e dei bambini delle zone montane del circondario imolese. Una serie di misure che prendono sostanza dalle relazioni che si creano sul territorio a partire dalla famiglia, come ambito di crescita privilegiato, fino al primo approccio con la comunità dopo l’uscita dalla dimensione domestica. Già, perché è proprio la collettività, in parallelo al lavoro fatto tra le mura di casa, ad avere la responsabilità di creare le migliori condizioni possibili per la crescita dei più piccoli. Apprendimento e socializzazione da alimentare con il sostegno allo sviluppo delle caratteristiche e delle potenzialità individuali. Un investimento proficuo per incidere, tra presente e futuro, sull’ascesa qualitativa della comunità territoriale. Un’equazione facile: tanto è maggiore la bontà dei servizi dedicati all’infanzia quanto più i bambini saranno in grado di sviluppare la capacità di far forza sulle proprie risorse per trasformare in meglio il contesto di vita.

Spazio allora alla guida ‘Essere genitori in Vallata’ che presenta i servizi educativi e scolastici per l’infanzia oltre a richiamare le opzioni specialistiche che supportano genitorialità e differenti bisogni formativi. Nove sezioni, con tanto di introduzione e appendice con indirizzario settoriale, che si aprono con il focus sul periodo di preparazione alla nascita e sul punto nascita Imola. Le pagine successive, invece, descrivono le informazioni utili da mettere in pratica dopo il parto. Lente d’ingrandimento posizionata, poi, sui servizi per l’infanzia (con tanto di Qr Code per approfondire l’argomento, ndr) da abbinare alla spiegazione delle iniziative attive per sostenere le famiglie. Senza dimenticare il capitolo delle pari opportunità, con disabilità e intercultura in evidenza, e la sezione incentrata sulla piaga della violenza domestica. Per non parlare delle tante proposte messe in campo dalle biblioteche comunali del territorio che, grazie ad un variegato cartellone di appuntamenti suddivisi per fascia anagrafica di riferimento, rappresentano un valido baluardo per il primo approccio dei bimbi con il pianeta cultura.