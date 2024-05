Una linea di caffè dedicata all’Autodromo. È l’iniziativa presentata da Torrefazione Gourmet e Formula Imola. Si tratta di una miscela 100% arabica di origine brasiliana: corposa, cremosa e con un forte retrogusto di cioccolato. La grafica della confezione è ispirata al circuito. Completano la linea tazze da caffè e cappuccino, macchine a cialde e a capsule brandizzate Autodromo. E ancora tazzine, bicchieri di carta e bustine di zucchero dedicate.

Prodotti in vendita nella Bottega di Gourmet (via Massarenti, 2), in Autodromo (punto vendita IF) e al Bar Fiat (viale Rivalta, 69). Inoltre, fino a domenica, saranno disponibili anche al Bar Centrale (via Mazzini, 28) da Otello (via Emilia, 166) e nello stand ‘Dal cuore di Imola’ nel villaggio Terre&Motori in piazza Matteotti. "Nel creare il caffè a marchio Autodromo di Imola abbiamo voluto riportare in tazza l’intensità, l’energia e l’adrenalina che solo la passione per le corse può dare. È fantastico per noi aver creato questa miscela e tutta la linea dedicata all’icona della nostra città", spiega Carlo Alberto Asioli, proprietario di Torrefazione Gourmet. "Abbiamo trovato sintonia di vedute – aggiunge Pietro Benvenuti, direttore dell’Autodromo – per promuovere i propri prodotti e il brand Imola in Italia e all’estero, dando inizio a un’importante collaborazione".