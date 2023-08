Una mano dagli amici lucani a Casalfiumanese: contributo per la ripartenza post alluvione

Dai ‘gemelli’ di Rotondella un contributo per la ripartenza post alluvione di Casalfiumanese. Rientrata dal viaggio in terra lucana, durante il quale si sono rimesse a punto alcune idee per valorizzare il ventennale patto di amicizia tra le due comunità, la sindaca Beatrice Poli ha preso carta e penna per raccontare il gesto generoso. "Dicono che l’amicizia, quella vera, si palesi soprattutto nel momento del bisogno – ha scritto la prima cittadina –. Così, a più di tre mesi di distanza dall’alluvione che ha colpito la Romagna e dall’inizio dei movimenti franosi in collina, i nostri gemelli di Rotondella ci hanno teso la mano". Si tratta della seconda missione a Rotondella dell’amministrazione casalese in carica. Nell’estate del 2020, infatti, la sindaca e l’assessore Filippo Vega macinarono 800 chilometri per aggiornare un accordo di amicizia datato 2003. Un patto sancito sotto il segno dell’albicocca, frutto che caratterizza la produzione agricola di entrambe le zone. Gli spunti comprendono sviluppi commerciali e promozionali. Dalla creazione di un marchio agricolo comune alla condivisione di esperienze per i più giovani coinvolgendo le scuole. Ma anche l’opportunità di valorizzare patrimonio culturale, turistico, artistico ed enogastronomico con la definizione di itinerari a tema. Anche in versione virtuale attraverso la tecnologia.

In uno scenario valligiano ancora alle prese con il patema delle frane: "In questo periodo difficile ci siamo aggrappati con forza alle piccole certezze del quotidiano, tra queste la solidarietà – aggiunge –. Non mi vergogno a dirlo: abbiamo avuto, abbiamo e avremo bisogno di tanto aiuto per la ripartenza. Gli amici di Rotondella, durante la loro Sagra dell’Albicocca, hanno raccolto fondi per Casalfiumanese". Una busta con proventi per le tante azioni di ripristino sulla Montanara: "Nei loro occhi ho visto l’orgoglio di poter aiutare chi, giocoforza, si è trovato in difficoltà – conclude la Poli –. Una generosità spontanea partita dal cuore di persone che abitano a quasi 800 chilometri da noi. Ringrazio il sindaco Gianluca Palazzo e, uno ad uno, i cittadini di Rotondella".