Una mappa piena di opportunità. Il Nuovo circondario per i disabili: "L’inclusione nasca dai cittadini"

Il Nuovo Circondario Imolese a servizio della comunità. È online, nella sezione ‘argomenti’ del sito web del circondario, "VI.TE. Vicinanza Territorio – Mappa delle opportunità". Una carta dei comuni che indica ai cittadini i luoghi del territorio accessibili alle persone con disabilità. Si suddivide in nove tipologie di attività, che variano da quelle sportive e culturali fino alle lavorative. La mappa, ideata dai membri della commissione circondariale "Diritti e Pari Opportunità", verrà aggiornata una volta al mese dallo staff addetto alla comunicazione del Nuovo Circondario Imolese.

A occuparsi della ricerca degli eventi e delle iniziative, non ci sono solo i membri del circondario, ma gli stessi abitanti dell’unione dei comuni. Infatti, grazie alla compilazione di un modulo presente sul sito, che verrà inviato direttamente alla mail del circondario, chiunque può segnalare un’attività accessibile alle persone disabili. "L’idea di aiutare e venire incontro a chi ha più bisogno è ottima, ma credo che il valore aggiunto di questo progetto sia proprio la possibilità dei cittadini di aiutarsi tra loro", sottolinea Beatrice Poli, sindaca di Casalfiumanese e delegata alle Pari Opportunità per il Nuovo Circondario Imolese.

L’iniziativa punta quindi a una inclusione della comunità a trecentosessanta gradi, andando incontro alle necessità di chi fa parte della categoria per evitarne l’isolamento. "Il pensiero alla base del progetto è stato rivolto soprattutto ai più giovani – racconta il coordinatore della commissione Donato Mazzoli durante la spiegazione del sito –. Una volta finita le superiori i ragazzi con disabilità possono trovarsi in difficoltà ad avere informazioni su dove andare e cosa fare, perché prima se ne occupano prevalentemente la scuola e gli insegnanti. L’idea è quindi quella di colmare questa mancanza, oltre che di realizzare qualcosa di accessibile e ampliabile per e da parte di tutti".

Il programma della mappa non si fermerà qui. Infatti, l’obiettivo è quello di ampliarla, orientandola verso tipologie di esigenze di diverso tipo. "Puntiamo a costruire altri canali di informazione, in modo da poter potere raccogliere riferimenti per chi si trova in difficoltà – dice Davide Forbicini, uno dei membri della commissione –. Per esempio vorremmo seguire un filone simile a quello della mappa con le segnalazione di centri antiviolenza per le donne che si trovano, purtroppo, a vivere delle situazioni tragiche".