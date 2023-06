Una merenda tra gli ulivi

Aperte le prenotazioni per il secondo evento della 3ª edizione della ‘Merenda nell’oliveta’, che si terrà domenica nell’Uliveto di Villa Amagioia a Palazzo di Varignana. Esperienza unica, immersi nel paesaggio olivicolo, seduti all’ombra degli ulivi secolari testimoni di una civiltà millenaria. Il ritrovo è alle 16 in via Ca’ Masino 611A a Varignana. L’evento è particolarmente adatto alle famiglie. Posti limitati, prenotazione obbligatoria. L’evento era previsto per domenica 14 maggio ed era stato rinviato per il maltempo.