Una mostra ricorda Livatino

Una mostra per ricordare la figura del giudice Rosario Livatino. L’esposizione ‘Sub tutela dei’ farà tappa a Castel Guelfo dal 17 al 25 febbraio negli spazi di Palazzo Malvezzi-Hercolani. Il modo migliore per omaggiare e rinverdire il ricordo del magistrato siciliano ucciso dalla mafia nel 1990 e beatificato il 9 maggio 2021. L’esposizione, che nei mesi scorsi è stata protagonista anche al Palazzo di Giustizia di Palermo, fa parte delle iniziative ideate dal Comune nell’ambito del festival itinerante ‘A Ruota Libera verso il 21 marzo 2024’ che promuove la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Inaugurazione domani alle 11, alla presenza dell’ex procuratore aggiunto di Bologna Valter Giovannini, con interventi dell’avvocato Antonella Cattani e della senatrice Vincenza Rando. Mostra aperta dal lunedì al venerdì (9-13) e sabato e domenica fra le 10 e le 12. Visite guidate su prenotazione anche in altri orari. L’iniziativa è promossa da Comune e Circondario con il contributo della Regione e la collaborazione di Libera, Avviso Pubblico e Rimini Meeting.

Il 23 febbraio, alle 19.45 in collaborazione con Arci Castel Guelfo, si svolgerà anche ‘La cena della legalità’ nella sede dell’associazione in viale Due Giugno, realizzata col Tavolo Legalità, Circondario e Avviso Pubblico. Presente in sala Filippo Parrino, presidente delle cooperative siciliane tra cui figurano anche quelle sorte sui terreni confiscati alla mafia (info e prenotazioni al 339 3115366).

Mattia Grandi