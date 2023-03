Una nuova area dedicata all’attività fisica nascerà presto alle Acque minerali. Area Blu ha infatti affidato alla Skyfitness di Treviso gli annunciati lavori relative alle opere edili per la realizzazione dell’area pavimentata e della posa (scavo, platea e pavimentazione antitrauma) di attrezzature fitness all’interno del parco.

L’appalto, da 12mila euro circa, rientra nei fondi stanziati a fine 2022 dalla Giunta per allestire un’area che, secondo le intenzioni del Comune, "contribuirà a proseguire il percorso di valorizzazione del parco, già iniziato a seguito della sistemazione dei sentieri pedonali nell’area del Monte Castellaccio e dell’area giochi per bambini".

Il tutto a conferma ulteriore, sempre secondo il Comune, di come le Acque minerali siano "un punto di incontro e un elemento di benessere per la vita quotidiana dei cittadini".

Tale spazio sportivo, sulla scorta di quelli allestiti nei mesi scorsi al parco dell’Osservanza e nell’area verde di via Kolbe, verrà organizzato con "attrezzature fitness outdoor per l’esercizio fisico a corpo libero, progettate per l’utilizzo da parte di più tipologie di utenza, giovani, adulti, over e diversamente abili". Un’area analoga ha visto la luce nelle scorse settimane anche nel parco Giovannini-Scarabelli (quartiere Marconi) grazie al contributo di 12mila euro fornito da Despar.