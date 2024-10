Una nuova aula informatica: "Per Laura"

È stata inaugurata, qualche giorno fa, con una toccante cerimonia che ha visto la presenza dell’amministrazione, della dirigente dell’Istituto comprensivo Dozza – Castel Guelfo e dell’intero corpo docente, la nuova aula di informatica della scuola primaria Giovanni Pascoli di Dozza. Un momento toccante, perchè il nuovo ambiente didattico è intitolato a una figura centrale e amica dell’istituto. L’aula è intitolata a Laura Soglia a circa un anno di distanza dalla sua prematura scomparsa.

Uno spazio realizzato grazie al contributo Pnrr intercettato dal plesso, utile all’acquisto di arredi e strumentazioni informatiche, e alla generosa donazione elargita dalla stessa famiglia Soglia, che ha deciso di prendere parte all’inaugurazione: alla cerimonia, presente il marito Paolo Macchiavelli, accompagnato dalle due figlie (tutti insieme nella foto al taglio del nastro il giorno dell’inaugurazione).

Non meno importante il lavoro di pulizia e tinteggiatura dell’aula eseguito dai volontari iscritti all’albo comunale. "Come amministrazione comunale abbiamo partecipato con emozione a questo momento di omaggio e ricordo di Laura per il quale desideriamo ringraziare i tanti presenti – ha commentato il sindaco di Dozza, Luca Albertazzi –. La traccia indelebile di quanto Laura e i suoi cari hanno fatto per la nostra scuola non si disperderà con il passare del tempo, ma si rinnoverà ogni volta che un alunno varcherà la porta di ingresso di quell’aula informatica che, con il posizionamento di una targa, porterà per sempre il suo nome".