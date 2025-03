Una nuova guida per il Cai. Cobalto eletto presidente

Tempo di passaggi di testimone in casa Cai. Il Club Alpino Italiano sezione di Imola ha rinnovato le cariche sociali e nominato i vertici associativi. Scelta, in pratica, la squadra che per i prossimi tre anni avrà il compito di coordinare le attività del sodalizio imolese. Presidente: Ivano Cobalto; Vice-Presidente: Carlo Machirelli. Consiglieri: Stefania Albonetti, Alessandra Antelli, Davide Bonzi, Andrea Dall’Olio, Mirko Degli Esposti, Paolo Mainetti, Federica Mimmi, Alberto Ricci, Elisa Righetti. Tesoriere: Alessandro Ambrosini; Segretaria: Antonella Scozzoli. Componenti l’Organo di Controllo: Stefano Bedeschi, Mauro Mimmi, Manuela Pederzoli. Delegati alle assemblee nazionali e regionali: Carlo Machirelli, Paolo Mainetti, Elisa Righetti.

Il nuovo gruppo direttivo è chiamato all’ambizioso compito di rinnovare e ulteriormente rilanciare i lusinghieri risultati associativi raggiunti nel triennio precedente.

"Sono onorato ed orgoglioso di essere stato chiamato alla guida del Cai Imola – commenta il neo presidente Cobalto –. Ho piena consapevolezza che il compito che aspetta me e la nuova squadra direttiva è estremamente impegnativo, visti gli importanti risultati ottenuti dal nostro sodalizio durante la presidenza di Paolo Mainetti di cui mi onoro di essere stato il vice; tuttavia mi conforta molto che Paolo abbia voluto confermare il proprio impegno per l’associazione, rendendosi disponibile a ricoprire la carica di consigliere: la sua presenza in consiglio continuerà ad assicurare al Cai Imola il prezioso apporto della sua inesauribile energia e del suo carisma".

Cobalto esprime inoltre soddisfazione per la conferma di alcune figure storiche per il Cai, per l’ingresso di vari volti nuovi e infine per l’ottima rappresentanza femminile.

"Ora, da qui ai prossimi anni, ci aspettano nuove sfide in termini di consolidamento e rilancio della nostra presenza sul territorio ma soprattutto di conferma della nostra partecipazione, al fianco degli amministratori locali, in materia di cultura, tutela ambientale, valorizzazione anche turistica della nostra terra – conclude il nuovo presidente –. Siamo ormai una realtà di qualità consolidata e vogliamo continuare ad essere interlocutori prioritari delle amministrazioni locali per le problematiche ambientali e di governo del territorio".