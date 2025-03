Una nuova luce sulle strade. Lampioni di ultima generazione a San Martino in Pedriolo

Luce nuova in tante strade di San Martino in Pedriolo e nel parco sul lungofiume della frazione. Si è completato qualche settimana fa l’intervento di riqualificazione della rete di illuminazione pubblica dell’abitato pianificato dal municipio di Casalfiumanese e attuato dalla società in house Solaris. Un progetto dal costo complessivo di 50mila euro, coperto interamente da fondi nazionali per il comparto. Dopo aver individuato le azioni prioritarie attraverso il Pric, piano regolatore di illuminazione comunale approvato un anno fa, si è passati ai fatti con la sostituzione di 50 corpi illuminanti, la riqualificazione delle lampade e l’adeguamento e messa in sicurezza elettrica e statica degli impianti.

I lavori, dal costo complessivo di poco più di 40mila euro, hanno interessato le vie Viara, Longo, Calcina, Mario Fabbri, Onorio e pure un tratto della SP21. Ma non è tutto. Le economie in arrivo dalla procedura di affidamento delle opere, circa 10mila euro, consentiranno di ripristinare e riqualificare pure l’illuminazione nel parco sul lungofiume. Il progetto porterà ad un futuro risparmio energetico, quantificato dai progettisti, nell’ordine dell’83% con un significativo ridimensionamento dei consumi, della spesa in bolletta per il municipio e della quota di inquinamento luminoso. "Prosegue la nostra politica di efficientamento energetico su tutto il territorio, frazioni comprese – ha detto la sindaca Beatrice Poli –. Un percorso di miglioria che ci permetterà di parametrare anche l’illuminazione pubblica ai moderni canoni settoriali con miglioi prestazioni e costi più ridotti". Non solo. "La miglioria dei punti luce esistenti ha riflessi positivi anche sulla prevenzione al vandalismo, specie nelle aree verdi" conclude Poli.