Una ‘o’ di troppo nel cartello. A14, uscita per... Fiorenzuola

Imola, 31 agosto 2024 – Basta una lettera e il significato di una parola può cambiare completamente. E così un grande cartello stradale sull’A14 all’uscita di Imola indica non Firenzuola, il comune della Città Metropolitana di Firenze appena al di là del confine con la Toscana, ma Fiorenzuola che invece si trova da tutt’altra parte e nemmeno in Romagna. Fiorenzuola, quella con la “o”, è, infatti, in provincia di Piacenza. Un’altra è in provincia di Pesaro. Nessuna delle due località è vicina a Imola. Il cartello sbagliato appare arrivando da Bologna sull’autostrada.

La segnalazione arriva dal lettore ed ex consigliere comunale Adriano Gini, per il quale Firenzuola (quella senza la o) è una questione di cuore: "Nel premettere che quello che sto indicando è l’ultimo dei problemi che investono l’autostrada in questo momento – afferma Gini – ho notato da diversi mesi, forse da alcuni anni, che il cartello in uscita Imola. provenienza Bologna, contiene un errore sul nome Firenzuola, indicato nel cartello Fiorenzuola – passo Scarperia. Dato che sono nativo di quel Comune, il 3 luglio scorso l’ho fatto notare alla direzione autostrade. Arrivando da Ravenna invece l’indicazione è corretta". Nulla è cambiato però dall’epoca della segnalazione, inviata per conoscenza anche al sindaco di Firenzuola: "Non ho la pretesa che venga subito sostituito - conclude Gini – ma dato che è già passato molto tempo con l’indicazione errata, sarei lieto che entro la fine dell’anno si provvedesse alla correzione".