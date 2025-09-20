Una palestra all’aperto. Torna lo ‘Sportcity Day’ . Sette discipline alla Rocca

Il prato della Rocca Sforzesca diventerà domani una grande palestra all’aperto dedicata al movimento, ospitando sette diverse discipline sportive nell’ambito della quinta edizione dello ‘Sportcity Day’. Dalle 10 fino al tramonto, cittadini di tutte le età potranno provare attività guidate da esperti e operatori locali, immergendosi in una festa dello sport e del benessere.

Le società sportive imolesi saranno protagoniste della giornata. Sul prato si potranno incontrare il Circolo Scherma, la Pallamano Romagna, i Redskins Baseball, il Circolo Scacchi e gli appassionati di Ultimate Frisbee, mentre Imola Cammina guiderà una camminata di sette chilometri con partenza e arrivo alla Rocca. Diffusione Sport, con il supporto dell’amministrazione comunale, coordinerà le attività e permetterà ai presenti di sperimentare sport diversi in un’unica grande esperienza urbana.

L’iniziativa si inserisce nel contesto nazionale dello Sportcity Day, evento che coinvolgerà in contemporanea 150 città italiane e oltre mezzo milione di cittadini, trasformando le aree urbane in poli di salute e socialità. L’obiettivo è semplice e ambizioso: contrastare la sedentarietà, promuovere il benessere psico-fisico e restituire alle piazze e ai parchi un ruolo attivo nella vita delle comunità. La filosofia alla base dell’evento è quella della ‘Repubblica del movimento’, che negli ultimi anni ha cambiato il modo di concepire lo sport, mettendo al centro divertimento, inclusione e salute.