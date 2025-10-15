Una panchina in onore di Marino Galloni

Una panchina rossa per ricordare Marino Galloni e il suo instancabile impegno nel volontariato. Sabato alle 10, al parco Scania di Castel San Pietro Terme, verrà inaugurata la nuova panchina dedicata al presidente onorario di Avis, figura di riferimento per la comunità e promotore della donazione del sangue. L’iniziativa, promossa da Avis Castel San Pietro Terme con il sostegno del comune, vuole rendere omaggio non solo alla memoria di Galloni e alla sua dedizione alla partecipazione civica. È un atto di riconoscimento anche alla solidarietà dei volontari che quotidianamente dedicano le proprie energie e il proprio tempo alla comunità, a partire dalla donazione del sangue. Il nuovo arredo, simbolo proprio di quest’ultima, si inserisce nel percorso di colori del parco Scania dove si trovano già la panchina giallo plasma e quella rosso sangue, sempre donate da Avis negli anni scorsi.

Nell’area verde, molto frequentata da famiglie e bambini, l’associazione ha donato anche due giochi. In occasione dell’iniziativa, prossimamente, ne verrà installato uno nuovo per contribuire a consolidare il parco come luogo d’incontro. Alla mattinata parteciperanno con interventi le autorità cittadine e don Gabriele Riccioni, parroco di Castel San Pietro, che benedirà la panchina. Seguirà un piccolo rinfresco aperto a tutti per festeggiare un gesto semplice ma forte dal valore simbolico, che unisce memoria, solidarietà e gratitudine.