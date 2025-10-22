Una panchina per Marino Galloni: "Cruciale nelle donazioni di sangue"

Una panchina in memoria di Marino Galloni, presidente onorario di Avis e figura di riferimento per il volontariato locale. Un sole splendente e una folla di cittadini presenti ha accompagnato sabato mattina, all’interno del parco Scania, la cerimonia di inaugurazione della panchina voluta e promossa da Avis Castel San Pietro Terme con la collaborazione e il patrocinio dell’amministrazione comunale. Avis e comune, a braccetto, hanno voluto ricordare "l’impegno instancabile di Galloni nella promozione del dono del sangue e nella diffusione dei valori della solidarietà, del servizio e della partecipazione civica", scrivono congiuntamente, sottolineando anche come la panchina del parco Scania sia "dedicata non solo alla sua memoria, ma anche a tutti i volontari che, ogni giorno, scelgono di donare tempo, energie e risorse per il bene comune".

La nuova panchina rossa, simbolo del dono del sangue, è stata collocata accanto alla panchina giallo plasma e alla panchina rosso sangue, anch’esse donate da Avis negli anni passati. In questo spazio verde molto frequentato dalle famiglie si trovano anche due giochi per bambini frutto della generosità dell’associazione, e proprio in occasione dell’inaugurazione è stato presentato e donato un nuovo gioco, poi installato per arricchire l’area.

Alla cerimonia sono intervenuti, oltre alle autorità locali, la famiglia di Marino (Bernardina, Massimiliano e Giacomo) e anche don Gabriele Riccioni, parroco della città, che ha impartito la benedizione alla nuova panchina. "La donazione – ha scritto il Comune –, rappresenta un gesto tangibile di arricchimento per la città, ma soprattutto un messaggio forte e chiaro: il dono è un atto di responsabilità, di cura verso l’altro e di fiducia nel futuro".

Dopo il taglio del nastro della panchina e la donazione del gioco la mattinata si è conclusa con un piccolo buffet offerto dall’Avis.