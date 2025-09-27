Una panchina per Mario Paciolla: "Lottiamo per la verità e la giustizia"

Il giardino ‘Europa Unita’, nel quartiere di Zolino, ha da ieri una nuova panchina arancione carica di significato: è dedicata a Mario Paciolla, il cooperante napoletano che perse la vita in circostanze ancora non del tutto chiare durante una missione Onu in Colombia nel luglio del 2020. ‘Una panchina per Mario’, dopo l’odg approvato in Consiglio comunale il 29 maggio, è stata installata proprio per tenere i riflettori accesi su una vicenda "che necessita ancora delle risposte", oltre che per sottolineare la vicinanza di Imola alla famiglia Paciolla. All’inaugurazione, assieme ai cittadini, c’erano infatti anche i genitori Anna e Giuseppe, l’amico cooperante Guido Cenni, il sindaco imolese Marco Panieri, l’assessore alla Cultura e alla Legalità Giacomo Gambi, con altri membri della Giunta, del Consiglio comunale, del Comitato Pace e Diritti e delle forze dell’ordine.

"Siamo molto contenti che si sia creato questo luogo di memoria – ha dichiarato la madre, che era già stata a Imola col marito per raccontare la storia di Mario Paciolla, evidenziando le discrepanze che emergono dalla versione ufficiale del suicidio –, ma vorremmo che fosse anche una panchina d’incontri, dove ci si chieda chi è Mario e, partendo da lui, si discutesse di pace in un momento così difficile per il nostro mondo. Vorremmo si continuasse a leggere e parlare di Mario". A ribadire l’urgenza di mantenere viva l’attenzione e cercare risposte sul caso, anche Cenni, che a sua volta è stato in missione in Colombia. "Invito chiunque a prendere coraggio e inviare lettere e richieste per chiedere a gran voce verità e giustizia – l’appello –. Mario era un ragazzo d’oro con una capacità giornalistica e investigativa unica, quello che gli è successo è inumano e inaccettabile".

Anche l’amministrazione è intervenuta. "La panchina arancione è un segno concreto della volontà della nostra comunità di non dimenticare Mario Paciolla – hanno sottolineato Gambi e Panieri –. La scelta di collocarla in questo parco non è casuale: l’Europa è il luogo simbolico in cui le differenze si uniscono per costruire pace, cooperazione e diritti".