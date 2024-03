Una panchina rossa donata da Coop Reno al Parco Manusardi

Una serie di pomeriggi dedicati alle donne a Casalfiumanese e nelle sue frazioni. Si parte il 7 marzo, alle ore 16.15, presso il Parco Manusardi per l’inaugurazione della Panchina Rossa donata da Coop Reno. Un quarto d’ora dopo ritrovo nella vicina biblioteca, dove saranno esposti gli elaborati, per la premiazione degli alunni vincitori della 12ª edizione del concorso letterario ‘Mai state ferme, mai state zitte – Storie di Donne che hanno lottato per la conquista dei loro diritti’. Dai più piccoli della scuola dell’infanzia del capoluogo a quelli della primaria ‘Collodi’ e della secondaria di primo grado ‘San Bartolomeo Apostolo’. Il giorno dopo stesso copione presso la sala civica di Sassoleone e l’11 marzo epilogo del concorso presso il polo scolastico di San Martino in Pedriolo.