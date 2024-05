Una partenza super. Rivazza tutta rossa e Leclerc vola in pista. Tanti ricordi di Senna

Dall’apertura dei cancelli al mattino, fino all’uscita degli ultimi spettatori dall’Autodromo al tramonto. In mezzo, gioie ed emozioni attese un anno: da quando a maggio 2023 l’alluvione strappò via il sorriso dal volto di un’intera regione. È una prima giornata super per il Gran premio di Formula 1: nonostante sia solo venerdì, le tribune dell’Autodromo sono già affollate soprattutto dal popolo della Ferrari.

La Rivazza è un gustoso antipasto di quello che sarà oggi e domani. "È stupendo vedere tante bandiere rosse sulle tribune", gongola Charles Leclerc, autore del giro più veloce sia nella prima che nella seconda sessione di prove libere. Alla Tosa ci sono due bandieroni: uno dedicato al Cavallino rampante, l’altro ai trent’anni dalla morte di Ayrton Senna. Per la serie: la storia siamo noi.

Il ricordo del campione brasiliano è ovunque. In un adesivo sulla Ferrari di Carlos Sainz e del già citato Leclerc, nel casco di Pierre Gasly e nei sottocasco di vari piloti. E in uno dei ventidue alberi (gli altri sono per i protagonisti del Circus di oggi, ma ce n’è uno anche per l’indimenticato Roland Ratzenberger) piantati in mattinata in via Romeo Galli.

"Un segnale forte per dire che non c’è una contrapposizione tra il mondo dei motori e la volontà di contribuire tutti al salvataggio del nostro pianeta, quindi alla decarbonizzazione", assicura il presidente dell’Aci, Angelo Sticchi Damiani. Con lui, il presidente e amministratore delegato di Formula 1, Stefano Domenicali; il presidente di Formula Imola, Gian Carlo Minardi; il colonnello Gaetano Palescandolo, alla guida del comando della regione carabinieri forestale dell’Emilia-Romagna; il sindaco Marco Panieri e le assessore Elena Penazzi (Autodromo) ed Elisa Spada (Ambiente).

Sotto il palco della Fan zone, alle spalle delle tribune centrali di via Malsicura, nel corso della giornata sfilano vari piloti. E ad acclamare i campioni c’è un muro di persone.

"Una Ferrari così ci incoraggia ad avere ancora più gente – commenta a fine giornata il direttore dell’Autodromo, Pietro Benvenuti –. Le 200mila presenze nei tre giorni? Ormai la sfida è quella...".

Oltre a un esercito di appassionati (90mila solo nella giornata di domani, quando si va verso il tutto esaurito), attesi anche vari vip. Nell’elenco diffuso dalla F1 figurano la stilista Elisabetta Franchi, il dj Andrea Damante e l’ex calciatore Andrea Barzagli. E ancora: lo chef stellato Massimo Bottura, l’attore Stefano Accorsi, il calciatore della Fiorentina, Cristiano Biraghi, la pallavolista Elena Pietrini e l’astronauta Walter Villadei. Giocano in casa, invece, Fabio Scozzoli (campione europeo e mondiale di nuoto) e Andrea Minguzzi (oro olimpico di lotta greco-romana nel 2008).

Nel frattempo, fuori dal circuito, una città che torna ad animarsi. "Stiamo andando molto bene – racconta Alessandra Berardi, che gestisce il campeggio del centro sociale Tiro a segno –. Per i camper non c’è più spazio, abbiamo ancora disponibili solo posti in tenda. I tifosi sono carichi, devono recuperare l’anno scorso. Come tutti del resto".