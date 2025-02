Una pausa per far scuola. Ecco i laboratori creativi

Pausa didattica dalle lezioni: un’occasione per dedicarsi a attività come l’apprendimento delle lingue straniere, laboratori manuali e attività fisiche. Questa l’idea, di successo, dell’Istituto Comprensivo di Medicina che ha messo in campo ‘Ri-creiamoci’. Un progetto pensato non solo per offrire una pausa dalle tradizionali lezioni, ma anche per stimolare la creatività, l’impegno civico e l’interazione tra diverse discipline. La pausa didattica ha visto la partecipazione attiva dei docenti, che, lontani dalla routine quotidiana, hanno saputo trasformare questa occasione in un’opportunità di collaborazione e innovazione di grande valore educativo. I laboratori attivati sono stati diversificati, permettendo agli studenti di esplorare temi rilevanti per la loro crescita e per l’orientamento, sia in ambito teorico che pratico.Tale iniziativa è stata resa possibile anche dal contributo economico del Comitato dei Genitori della festa della scuola, che ha acquistato il materiale necessario. In tutto l’Ic sono stati proposti laboratori che hanno dato spazio alla creatività e alla manualità degli studenti. Lavorare con le mani ha permesso di esprimersi attraverso attività artistiche, come la pittura, la lavorazione del gesso e la costruzione di piccoli manufatti.

Questi laboratori non solo hanno sviluppato abilità pratiche, ma hanno anche favorito un forte senso di appartenenza e collaborazione, con i ragazzi che hanno lavorato in gruppi, condividendo idee e risorse. I laboratori digitali hanno invece offerto un’opportunità unica per gli studenti di avvicinarsi a temi legati alla tecnologia in modo pratico e coinvolgente. Tra le attività proposte, vi sono state sessioni dedicate al software editing, alla programmazione e alla realizzazione di giochi digitali, dove gli alunni, grazie a piattaforme user-friendly, hanno imparato le basi del coding e della robotica, hanno sperimentato in prima persona come dare vita a un robot realizzato con i Lego e hanno creato veri e propri cartoni animati a partire dai loro disegni. Una delle novità più apprezzate nella secondaria di I grado è stata l’attenzione alla cittadinanza attiva, con particolare focus sul rispetto degli altri, dei luoghi e dei materiali, sulla partecipazione e sulla collaborazione nei singoli laboratori e sull’inclusività. Un modo dinamico di avvicinarsi ai principi di cittadinanza, stimolando la consapevolezza delle proprie responsabilità come membri della comunità scolastica. In questa settimana a Medicina gli alunni della scuola primaria e secondaria hanno potuto combinare il piacere del gioco, la creatività manuale, l’innovazione digitale e la tradizione con lettura, scrittura e laboratori di calligrafia. I laboratori digitali non solo hanno arricchito l’offerta formativa della scuola, ma hanno anche contribuito a sensibilizzare gli studenti sull’importanza delle competenze tecnologiche nel mondo di oggi.

Zoe Pederzini