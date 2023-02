‘Una piega per lor’ ha successo Sono stati raccolti 16mila euro

Sono 75 le persone che domenica scorsa hanno partecipato a Imola a ‘Una piega per lo Ior’ recandosi nella sede Ciofs-Fp di via Pirandello. Ad attenderle c’erano 25 parrucchieri volontari, impegnati in prima linea per dimostrarsi vicini alle pazienti che affrontano l’effetto collaterale più temuto dell’intero percorso di cura, ovvero la calvizie a fronte della somministrazione farmaci chemioterapici. A ogni partecipante veniva chiesto un contributo minimo di 20 euro: tutto il ricavato verrà utilizzato a sostegno del ‘Progetto Margherita’, servizio di fornitura di parrucche gratuite per tutte coloro che sentono l’esigenza di affrontare la caduta dei capelli in maniera più intima e riservata. Un’autentica mobilitazione popolare che, in tutta la Romagna, ha portato a un ricavato finale di quasi 16mila euro. Grazie a questo risultato salgono a 17.904 gli euro raccolti finora da ‘La mia mamma è bellissima’, la raccolta fondi che l’Istituto oncologico romagnolo ha lanciato ai primi di febbraio e che terminerà l’8 marzo, Festa della donna. "Era la prima volta che tentavamo di proporre su quasi tutta la Romagna, nello stesso giorno, un evento di questo tipo – spiega Fabrizio Miserocchi, direttore generale Ior – siamo molto soddisfatti della risposta che abbiamo avuto". ‘Una piega per lo Ior’ a Imola è stato realizzato in collaborazione con Cna Ravenna, Confartigianato Ravenna, Ciofs-Fp Emilia-Romagna: i prodotti di bellezza sono stati forniti da Open Space, concept distributor di Davines.