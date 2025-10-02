Una psicologa per l’ente. FdI: "Spreco di denaro"

C’è un nuovo caso che agita l’opposizione al Circondario. Simone Carapia, capogruppo di Fratelli d’Italia nell’ente di via Boccaccio, punta il dito contro l’arruolamento (per ora a tempo determinato) di una "psicologa del lavoro esperta in selezione del personale. Questa inusuale mansione – protesta documenti alla mano Carapia – costerà alle casse dei Comuni contribuenti, ovvero ai cittadini, 11mila euro nel 2025 e 16mila euro complessivi per il 2026-2027. Ormai – attacca il meloniano – questo è ente-carrozzone è un circo. E non vorremmo che le prossime assunzioni fossero per tipologie d’incarico come trapezisti, domatori di leoni e pagliacci".

Punta il dito contro il Circondario anche Marta Evangelisti, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione: "Mi auguro che i danari dei cittadini siano spesi per servizi veramente utili al territorio. E mi piacerebbe sapere in quante Unioni del territorio emiliano-romagnolo esiste nell’organico questa figura poco pertinente e scollegata al contesto. Tra affitti non pagati, figure inusuali e risultati poco concreti, certamente questa esperienza di ente di secondo grado non brilla in termini di efficacia ed efficienza nel panorama emiliano romagnolo".

Da via Boccaccio assicurano che l’affidamento dell’incarico risulta "necessario". E questo perché, spiegano sempre dal Circondario, è "espressamente stabilito dalla normativa regionale che i concorsi per l’assunzione di personale di polizia locale siano effettuati oltre che in base alla valutazione delle conoscenze e delle competenze tecniche, anche in base a quella del profilo psicologico e attitudinale dei candidati".

Più in generale, secondo l’ente dei dieci Comuni, l’impiego dello psicologo del lavoro a integrazione della composizione delle commissioni di concorso "contribuisce a migliorare la selezione del personale anche degli altri profili professionali, analizzando le attitudini, le competenze comportamentali e le motivazioni dei candidati".

Per quanto riguarda il volume di attività legato alle selezioni di personale, il Circondario, lavorando anche per Asp e Comuni, rivendica di concludere ogni anno "circa 25 selezioni esterne più un cospicuo numero di selezioni interne per passaggio a categoria superiore".

