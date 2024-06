Una rassegna di film nel circondario: "Tradizione con pellicole di qualità"

Trentaquattro proiezioni nei dieci comuni del circondario imolese per l’edizione numero undici di ‘Cinema in tour’. E’ tutto pronto per la partenza della rassegna itinerante dedicata alla settima arte, con il titolo ‘Il cinema e le sue musiche’, che dal 22 giugno al 9 settembre porterà i capolavori del grande schermo sotto casa. L’idea è nata qualche tempo fa dalla collaborazione tra tutti i municipi dell’unione con la volontà di valorizzare il territorio attraverso itinerari culturali originali e di grande risonanza per i cittadini. E ‘Cinema in tour’, format ormai consacrato dai consensi del pubblico, strizza l’occhio a quei luoghi in cui non sono presenti sale cinematografiche.

Una bella iniziativa aggregativa e sociale, utile anche per arginare la piaga della solitudine. Una selezione di film di qualità, con proiezioni rigorosamente gratuite, e date mai sovrapposte. Varietà, inclusività e condivisione degli spazi, quindi, sono i punti di forza di una manifestazione pensata per rafforzare il valore della condivisione tra le dieci realtà del circondario. "Una tradizione estiva del nostro territorio che porta ovunque un prodotto di qualità – spiega Giacomo Gambi, assessore imolese e membro del Tavolo Cultura circondariale che ha curato il progetto –. Il fil rouge di questa edizione è il rapporto tra cinema e musica. Due arti strettamente correlate che si integrano perfettamente grazie al mezzo cinematografico. Uno strumento utile, in chiave di esperienza multisensoriale, per promuovere una cultura accessibile a tutti".

L’iniziativa, con inizio dei film fissata in agenda sempre all 21 (programma completo disponibile sulle pagine social e web ‘cinemaintour’ e ‘Nuovo Circondario Imolese’, si parte il 22 a Imola con ’Il mago di Oz’, ndr) beneficia del sostegno di Gruppo Hera e rientra tra le rassegne sostenute dalla Regione con la sua Film Commission. Le serate imolesi, inoltre, sono supportate da Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e Ancescao. I titoli in programmazione? Si va da autentici ‘must’ come Chicago ad Alice in Wonderland agli immortali La febbre del sabato sera e The Blues Brothers. Poi i meravigliosi Ennio, Elvis, Veloce come il vento, A casa tutti bene e Diabolik. Ma non è tutto. Ecco una minirassegna di dieci cortometraggi a tema, selezionati da Ennesimo Film Festival di Modena, per affiancare le pellicole più note. Insomma, un menù completo d’autore per trascorrere serate spensierate all’aria aperta e in compagnia. Cinema in tour 2024 fa parte del cartellone di Bologna Estate 2024.

Mattia Grandi