Una ricetta da premio Dmitry Galuzin svetta al concorso di cucina dell’Alberghiero

Uno chef castellano sul primo gradino del podio del concorso internazionale Bartolomeo Scappi nella sezione chef professionisti. Dmitry Galuzin, da anni chef del Gastarea, il ristorante del gruppo Anusca e dell’Anusca Palace Hotel, con la sua rivisitazione di faraona ha conquistato la selezionatissima giuria del concorso, mettendo in fila gli altri sette, quotati colleghi che si sono sfidati nella sezione ‘prof’.

Galuzin, seguendo lo stesso percorso che ha intrapreso da tempo nella cucina del ristorante di viale Terme, è partito dalla tradizione, ovvero la faraona, offrendo una proposta del piatto in chiave moderna senza inciampare in quegli eccessi in cui spesso gli chef incorrono quando si avventurano nella rivisitazione di piatti della tradizione.

Al secondo posto si è invece classificato il giovanissimo chef 24enne Matteo Vezzoli del ristorante Quimerico di Cervia (che ha proposto un ‘Bottone di ricotta con vongole’), mentre sul terzo gradino del podio è salito Andrea Erbacci del ristorante Casa Artusi di Forlimpopoli con dei ‘Maltagliati di nonno Giuseppe’.

La premiazione è avvenuta nell’ambito della cena di chiusura della prima giornata del concorso internazionale Bartolomeo Scappi, tornato agli antichi splendori dopo la sosta forzata legata alla pandemia. A partecipare quest’anno ci sono otto istituti italiani e altrettanti stranieri. A portare la bandiera italiana, oltre naturalmente allo Scappi che gioca in casa, il Vasari di Incisa Valdarno, lo Spallanzani di Castelfranco Emilia, il Vergani di Ferrara, il Lanoce di Otranto, il Presta – Columella di Lecce, e ancora il Costa Smeralda di Arzachena, il Tognazzi di Velletri e il Bonaldo Stringher di Udine.

Tra gli ospiti stranieri, rappresentate al concorso internazionale la Spagna, la Turchia, il Lussemburgo, il Portogallo, Malta, l’Olanda, la Lettonia e l’Austria. Come gli scorsi anni, nella tre giorni di concorso le scuole si sfideranno sia in cucina che nella sezione bar-cocktail, con i vincitori che verranno premiati stasera nella tornata finale in uno Scappi mai così internazionale come in questi giorni.

Oggi, intanto, è previsto il ritorno di uno degli appuntamenti più attesi. A partire dalle 10, col taglio del nastro della dirigente Patrizia Parma e del sindaco Fausto Tinti, tutti gli istituti partecipanti avranno un loro stand in piazza XX Settembre per farsi conoscere ed offrire alla città le loro eccellenze.

Un evento aperto a tutti che ha riscosso negli anni un successo sempre più importante.

Claudio Bolognesi