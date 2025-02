Una ripartenza contro l’isolamento

È il pezzo di Imola più lontano dal centro della città. E dunque quello che rischia maggiormente l’isolamento. Riparte da Spazzate Sassatelli il viaggio domenicale del Carlino nei quartieri e nelle frazioni. Qui i residenti, che ancora hanno ben vivo nella memoria l’incubo alluvione, chiedono interventi che permettano loro di dormire sonni tranquilli. E questo sia per quanto riguarda le opere di messa in sicurezza idraulica della Bassa, la zona più colpita dalle ultime ondate di maltempo (in particolare le due di maggio 2023), che dal punto di vista del contrasto ai furti nelle abitazioni. Bisogna intervenire per ridare ossigeno all’agricoltura. E contestualmente portare avanti l’annunciata opera di riqualificazione delle strade della frazione messe ko dalle alluvioni. Poi c’è la socialità, aspetto da tenere sempre in giusta considerazione quando si parla di comunità piccole. Il vecchio centro civico all’interno delle ex scuole di Spazzato Sassatelli, già ridotto piuttosto male, è stato ulteriormente danneggiato dal maltempo. A breve, dopo che i residenti hanno dato il nulla osta al progetto, partirà la demolizione dell’edificio. E successivamente verrà costruito il nuovo immobile, attraverso un investimento da 490mila euro reso possibile in buona parte dai fondi raccolti nel 2023 dal pilota F1 della Ferrari, Charles Leclerc, attraverso un’asta benefica dopo l’alluvione. Un piccolo ma importante segnale di ripartenza.

Interviste a cura di Francesca Pradelli