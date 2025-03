Una risata scaccia paure. Safonov e la ’Fiabafobia’: "L’ansia si può gestire"

Ridere della paura per sconfiggerla "perché non c’è arma migliore dell’umorismo". Questa è la filosofia di Arianna Porcelli Safonov, che stasera sarà protagonista sul palcoscenico del Teatro Stignani di Imola, alle ore 21. E il suo spettacolo ’Fiabafobia’, per la rassegna ’Altri percorsi’, organizzata in collaborazione con Accademia Perduta, si prospetta un monologo divertente che riflette sulle conseguenze di quando siamo spaventati.

Lei è mai stata a Imola?

"No, è la prima volta. Devo ancora documentarmi su cosa vedere, ma c’è purtroppo poco tempo in tour per fare un giro, con mio enorme dispiacere".

Ci racconti ’Fiabafobia’.

"Lo definisco uno spettacolo satirico che sorride delle paure, dove si riflette sulle conseguenze che noi abbiamo quando siamo spaventati. È diviso in due parti, nella prima si affronteranno quelle paure che fanno parte del nostro carattere, come ad esempio la aracnofobia, il terrore dell’acqua alta. Insomma, tutte quelle paure di cui un po’ ci vergogniamo a parlare. E poi, nella seconda parte, parleremo di quelle che riguardano un po’ la collettività: la mucca pazza, il Covid, anche. Sono paure che nascono da un contesto ragionevole di timore, che si diffondono, ma che accumunandoci ci consentono di fare amicizia".

Da come lo descrive, sembra che lo spettacolo si sia ispirato proprio alla pandemia ...

"In realtà, l’ho scritto poco prima del Covid. Mi auguro che non sia stata una profezia autoavverante. E l’ho scritto totalmente io".

Come mai ha scelto proprio di parlare della paura?

"Perché ci sono delle paure che si diffondono perché diventano tendenza, se ne parla troppo. Basti solo pensare all’atteggiamento seguito dai mezzi di comunicazione per esempio durante il Covid; non ha aiutato per niente a gestire determinate ansie. Proprio perché si parla tanto di questi timori, serve imparare a sorriderci. Io nello spettacolo comincio raccontando delle mie paure, si ride prima di me, e poi si riflette su altro. Si riflette su come poterle gestire, per comprendere di che entità siano, se siano connesse al nostro carattere e se si può combatterle anche attraverso lo strumento della psicoterapia. Quello che spero, è che Fiabafobia aiuti a far uscire le persone capaci di fare paura alla paura".

Ha qualche consiglio ai giovani che vogliono approcciarsi a questo mondo?

"Quello che consiglio ai ragazzi è di rimanere integri: il mondo dello spettacolo è un settore che offre maggior predisposizione all’accondiscendenza, al compromesso, a trovare il modo di lavorare a qualsiasi costo. È un metodo di lavoro un po’ difettoso del nostro paese. Quindi, il mio primo consiglio è di uscire e vedere come funziona in altre parti del mondo, anche l’Europa stessa. Poi tornare, per rendersi conto di meccanismi che si possono portare qui per migliorare questo mondo. E, soprattutto, di lavorare per competenza e non per conoscenza".