Una rotatoria per la Rivazza. Il cantiere in zona Autodromo da chiudere entro maggio: "Più sicurezza e accessibilità"

Al via i lavori per la costruzione della nuova rotatoria all’incrocio tra le vie Rivazza, dei Colli e Bergullo, in zona Autodromo. Si tratta di un intervento particolarmente atteso dai residenti, pensato per migliorare la sicurezza stradale in un punto particolarmente critico della viabilità cittadina. La nuova struttura, che sostituirà l’attuale incrocio a raso, avrà un diametro di 27 metri, con una corona sormontabile di 2,5 metri e un’aiuola centrale. Verranno inoltre realizzati nuovi percorsi pedonali e sistemate le aree verdi circostanti per garantire una maggiore fruibilità in sicurezza.

L’intervento, destinato a migliorare la gestione del traffico nei periodi di maggiore afflusso legati alle manifestazioni sportive dell’Enzo e Dino Ferrari, prevede in particolare il rifacimento del manto stradale, l’adeguamento dell’illuminazione pubblica con l’installazione di tre nuovi punti luce e l’aggiornamento della segnaletica orizzontale e verticale. Secondo la tabella di marcia stilata ieri dal Comune, i lavori (affidati ad Area Blu) saranno completati entro il 30 aprile. È dunque evidente che, se non ci sarà un’accelerazione nelle prossime settimane, bisognerà trovare una soluzione intermedia per consentire il regolare transito dei tanti tra appassionati e addetti ai lavori che dovranno raggiungere il circuito nel fine settimana del Wec (18-20 aprile).

L’operazione alla Rivazza si inserisce in un "più ampio programma di lavori per la messa in sicurezza e la moderazione del traffico sulle strade cittadine", ricordano sempre dal Comune in riferimento anche all’annunciata realizzazione di platee rialzate su incroci pericolosi in via San Francesco, nel quartiere Cappuccini, e l’altrettanto atteso adeguamento del semaforo tra le vie Selice e Fossetta Selice, in zona industriale. L’investimento complessivo per la realizzazione della rotatoria e degli altri interventi previsti ammonta a 140mila euro, finanziati con risorse comunali provenienti da diversi capitoli di bilancio, tra cui il fondo per la sicurezza stradale e il fondo derivante dalle sanzioni del Codice della strada.

"Quello per la nuova rotatoria tra le vie Rivazza, dei Colli e Bergullo è un intervento atteso, che migliorerà la sicurezza stradale e la fluidità del traffico in un punto nevralgico della città, anche in relazione agli eventi dell’Autodromo – sottolineano il sindaco Marco Panieri e l’assessore ai Lavori pubblici, Pierangelo Raffini –. Questo progetto rientra in un piano più ampio di interventi sulla viabilità, con l’obiettivo di rendere Imola più sicura e accessibile. Ringraziamo Area Blu e gli uffici comunali per il lavoro svolto, garantendo tempi certi e minimi disagi per i cittadini".

A fronte ormai delle innumerevoli lamentele da parte degli automobilisti, nei giorni scorsi la Giunta ha anche annunciato un piano da 800mila euro per la manutenzione straordinaria di undici strade comunali da portare avanti nel corso del 2025. Questo l’elenco delle vie contenuto nel ‘quadro esigenziale’ messo a punto dal Municipio: Gambellara, Cooperazione, Correcchio, I° Maggio, Lasie, Puccini, Casola Canina, Selice, Cappuccini e Serraglio.

In parallelo a questi lavori viaggeranno poi quelli relativi alle asfaltature delle strade comunali direttamente danneggiate dalle alluvioni e finanziati dalla presidenza del Consiglio dei ministri tramite la struttura commissariale. In questo caso, sul tavolo ci sono 3 milioni e 384mila euro per intervenire sulle vie Merlo, Selice, Lola, Sant’Andrea, Ghiandolino, Tenni, Pediano, Tiro a segno, San Salvatore e Cardinala.