Una rotonda su via Cova: "Soluzione provvisoria in vista del maxi cantiere"

Una rotonda provvisoria utile per deviare nella zona artigianale Valle Malta il traffico diretto verso Bologna (e viceversa) e prepararsi ai lunghi lavori che interesseranno il l’incrocio via Roma-via Emilia-via Cova. Da due giorni la viabilità su via Cova è cambiata, e in modo drastico. Nel bel mezzo della strada di rapido scorrimento che diventa San Carlo dopo il ponte sulla ferrovia è stata realizzata una rotonda provvisoria che tale rimarrà, lo ha confermato il vicesindaco Andrea Bondi ieri, per diverso tempo. L’obiettivo infatti, ha confermato Bondi, è quello di prepararsi ai lavori della grande rotonda che verrà realizzata nell’incrocio sulla via Emilia "offrendo la possibilità al traffico leggero e pesante di deviare nella zona artigianale Valle di Malta per raggiungere la via Emilia all’altezza dell’Md". In questo modo sia chi arriva dalla direzione casello autostradale, sia chi la zona del casello deve raggiungerla, potrà farlo evitando di giungere al semaforo Cova-Emilia-Roma, "una modifica propedeutica in vista del cantiere che verrà avviato per realizzare l’importante rotonda dell’Emilia", spiega Bondi.

L’attuale rotonda, ripete il vicesindaco, "è provvisoria, e in quanto tale non ha la stessa dimensione di quella che verrà realizzata, che sarà più ampia. Prima della posa dei new jersey e di fare la segnaletica (chiaramente in giallo in quanto provvisoria, ndr), sono state fatte tutte le verifiche utilizzando anche mezzi pesanti e con rimorchio, e la misura della rotonda provvisoria è corretta per permettere le manovre di svolta da e per la zona artigianale Valle di Malta". Quella definitiva, invece, "verrà realizzata ma con tempistiche di partenza successive a quella della via Emilia". Fino a quel momento, e dunque per alcuni mesi, rimarrà provvisoria. Su entrambe le direzioni di via Cova sono stati posti i cartelli di lavori in corso e di viabilità modificata, e sono attive anche le lampade notturne per segnalare che in quel punto (particolarmente delicato per lo scorrimento spesso veloce del traffico) è variata la viabilità col posizionamento della nuova rotonda. La rotonda Cova-Gioia vede come soggetti finanziatori il Consorzio Valle di Malta e la lottizzazione Borgo, e proprio dalla rotonda ora provvisoria partirà un quarto braccio che porterà alla nuova futura lottizzazione e all’entrata nord della stazione delle Fs. I tempi di avvio dei lavori per la realizzazione della rotonda definitiva non sono stati ancora svelati. Partiranno, si diceva, dopo quelli della rotonda dell’Emilia, con la possibilità che i due interventi si incrocino ma solo per un breve periodo perché, spiega Bondi, "quelli sull’Emilia saranno lavori decisamente più lunghi".

A un’altra rotonda, quella fra via emilia e vi Torricelli, questa mattina alle 10 si terrà una cerimonia. Sarà inaugurata la scultura di Eros Mariani donata dall’Avis. Oltre al vicesindaco Bondi e alla presidente regionale Avis, Sonia Manaresi, ci sarà anche l’assessore alla Sanità regionale, Raffaele Donini.

Claudio Bolognesi