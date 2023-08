Una sera di risate con Zambianchi a Dozza - Festival Sotto le Stelle

Sarà Enrico Zambianchi l’ospite del penultimo spettacolo della quarta edizione del festival ‘Sotto le stelle di Dozza: I Comici del Borgo’. Uno spettacolo in agenda il 17 agosto, alle 21 in Piazza Libertà a Toscanella, con ingresso a offerta libera e prenotazione obbligatoria (353 4045498 e 0542 43273). Insieme a lui anche il direttore artistico Davide Dalfiume e il suo confermatissimo cast fisso di artisti. Tanti i riconoscimenti tributati al romagnolo Zambianchi nel corso della carriera. Dai successi al Faenza Cabaret (2009) e al Premio Festival di Modena (2010) agli attestati di originalità conquistati ai Festival del Cabaret di Torino e Avellino (2011). Ma il forlimpopolese si è esibito anche in alcuni noti locali di Londra e New York, nei circuiti ‘Open Mic’, e in quel di Rio de Janeiro al Teatro Das Artes. Nel 2016 ha partecipato al ‘Talent show per Comici–Eccezionale Veramente’ trasmesso su La7 giungendo in finale. Zambianchi raccoglie piccoli particolari dalla realtà e li ripropone in una luce stravolta ed esilarante per mettere in risalto la sottile linea di confine che separa le nostre abitudini dalle manie. Un artista tutto da scoprire che porta una ventata di novità al cartellone estivo degli eventi di teatro, cabaret e canzone realizzato dall’associazione teatrale La Bottega del Buonumore.