Una serata contro il dolore Nel parco di Montecatone concerto di beneficenza

Serata di beneficenza organizzata dalla Fondazione Montecatone, mercoledì 21, nel parco storico dell’istituto di riabilitazione. Protagonisti due giovani talenti della Fondazione accademia internazionale ‘Incontri con il Maestro’: Sofia (foto) e Lorenzo Donato (piano e violoncello), due talenti di 18 e 14 anni.

L’iniziativa è il primo evento promosso dalla Fondazione Montecatone per il progetto ‘Vinciamo il dolore’ attraverso il quale si vuole dotare la struttura imolese di uno strumento per la ‘Scrambler therapy’, innovativa tecnica per trattare il dolore cronico senza l’utilizzo di farmaci. "La Scrambler Therapy – racconta Monika Zackova, primario dell’Area critica di Montecatone – è una delle terapie più efficaci e meno invasive per il trattamento di pazienti che soffrono di dolore cronico neuropatico. Rispetto alla tradizionale analgesia o elettroanalgesia, il principio attivo non è quello di inibire la trasmissione del dolore, ma di sostituire il dolore con informazioni sintetiche di ‘non dolore’ e l’effetto, già durante il trattamento, è un immediato azzeramento del dolore".

Mario Tubertini, dg di Montecatone, sottolinea come "da tempo, con la nostra Fondazione, lavoriamo a un continuo aggiornamento tecnologico dell’istituto. E questa ulteriore dotazione – conclude – ci permetterà di trattare patologie di dolore cronico in maniera innovativa". Marco Gasparri, presidente della Fondazione Montecatone, si dice "particolarmente felice" della collaborazione con l’Accademia e di poter "celebrare assieme a loro anche la Festa della musica nel giorno del solstizio d’estate, aprendo l’ospedale al territorio e utilizzando la musica per la sua funzione di integrazione e coesione sociale".

Dal canto suo, Angela Maria Gidaro, sovrintendente della Fondazione Accademia Internazionale di Imola ‘Incontri con il Maestro’ fa sapere di aver "aderito con entusiasmo alla partecipazione a questo evento ‘Vinciamo il dolore’. La musica è essa stessa socialità e cura, ancor più efficace in questa missione quando espressa dall’energia di giovani interpreti".