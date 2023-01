Una serata da tutto esaurito per la festa di Sant’Agnese

È stata una festa di Sant’Agnese da tutto esaurito a Castel Guelfo. Le celebrazioni per la patrona del paese sono state organizzate dai gruppi volontari comunali di Protezione Civile e dagli assistenti civici. L’assunzione ufficiale della santa romana, martire nella capitale all’età di 12 anni durante le persecuzioni dei cristiani, a protezione dell’abitato è avvenuta dopo la metà del Novecento. La celebrazione coincide anche con il giorno dell’onomastico della principessa Agnese, sposa del principe Cesare Hercolani, di casa a Castel Guelfo. La giovane si adoperò per migliorare le condizioni di vita di molte cittadine guelfesi del tempo. Il suo nome è legato anche all’apertura di un secondo ingresso al feudo, verso est, nel 1883 che venne chiamato appunto Porta Agnese. Nella ricorrenza del suo onomastico, il 21 gennaio, il borgo bandiva una grande festa con cena di gala e ballo nel salone maggiore del palazzo. Così anche in questo 2023, tra dame in abiti storici, lotteria benefica e cena, si è materializzato un quadro allegro e familiare: "Una bellissima serata all’insegna dello stare insieme – ha scritto sui social il primo cittadino Claudio Franceschi impegnato anche dietro ai fornelli dello stand gastronomico –. Questo accade in una comunità come la nostra dove la convivialità è sempre qualcosa di piacevole".

m. g.