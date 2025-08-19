Una serata di doppiaggi ’Le mille voci’ di Pagnotta

Risate, sorprese e un pizzico di nostalgia nel centro storico di Imola. Manca sempre meno all’appuntamento di giovedì 28 agosto alla farmacia comunale dell’Ospedale, dalle 21, con lo spettacolo gratuito ‘Le mille voci’ di Alberto Pagnotta. L’appuntamento con il noto attore e doppiatore, reduce dal successo di Lol Talent Show, è offerto da Sfera che gestisce ben 21 farmacie comunali tra le province di Bologna e Ravenna. Riflettori puntati, quindi, sul porticato dello storico edificio di via Emilia (inaugurato nel 1794 e con facciata rifatta nel 1928, ndr) che si trasformerà nel palco dello show di Pagnotta. Dalle voci inconfondibili di Homer Simpson e Severus Piton a quelle di Goofy e Peter Griffin. Ma anche Roger Rabbit e Mike Wazowski. Un’esperienza unica, tra cinema e televisione, durante la quale il fascino del doppiaggio prenderà forma davanti al pubblico. Ad aprire la serata, l’esibizione inedita di tre giovani allievi dell’associazione musicale Lyrique. Una bella modalità anche per riscoprire uno dei luoghi simbolo di Imola. Una farmacia settecentesca rimasta in gran parte intatta nelle suppellettili e nelle decorazioni. Un patrimonio artistico di 457 vasi d’epoca in maiolica, di fabbrica imolese, e la volta decorata dai pittori Angelo Gottarelli e Alessandro della Nave. Senza dimenticare le sei statue in terracotta dipinte che si trovano nelle nicchie, tra le quali San Rocco e la Madonna, realizzate dalla bottega Ballanti Graziani di Faenza. Per Roberto Rava, presidente di Sfera: "Un posto in cui convergono arte, storia e una porzione significativa dell’evoluzione medicale-farmaceutica locale – spiega –. L’idea è quella di continuare a valorizzare questo gioiello spalancando le sue porte agli imolesi". Sulla stessa lunghezza d’onda Silvia De Santis e Fabio Biffi di Lyrique Eventi impegnati nell’organizzazione: "Bello trasformare la cultura in un messaggio incentrato sulla valenza della salute e del benessere della persona – aggiungono –. La cultura che fa show, in luoghi non convenzionali, e con il sorriso".