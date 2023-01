Una serata tutta imolese per il ct Mancini

Poco più di una settimana di attesa, poi Roberto Mancini sarà ad Imola. Il ct della Nazionale italiana di calcio arriverà alla Koméro Padel Generation, i nuovi campi da padel del Tozzona Tennis Park nel quartiere Pedagna, il 30 gennaio.

Una sosta di un’oretta nel tardo pomeriggio per ricevere dalle mani dell’ex ‘Davis man’ Massimiliano Narducci e da quelle del sindaco Marco Panieri il ‘Premio alla Carriera’ intitolato a Domenico Dadina. Una cerimonia riservata con ingresso ad invito. Un vero capolavoro quello messo in piedi da Narducci e dai suoi collaboratori. Settimane di contatti sottotraccia col ‘mister’ portati avanti dal giornalista Mattia Grandi, dal referente del Sampdoria Club Imola Luca Salvadori e da Moreno Mannini, ex difensore blucerchiato e da sempre grande amico di Mancini.

"La nostra volontà era quella di tenere vivo il ricordo di Dado – spiega Narducci che dirige l’impianto sportivo di via Punta –. Pandemia e crisi energetica hanno rimescolato le carte. La storia degli ‘Internazionali di Imola’ si è chiusa nel 2019. Per noi, però, era troppo importante proseguire con l’omaggio a Domenico".

Già, perché il ‘Premio alla Carriera’ fu ideato proprio dall’ex numero uno del tennis italiano come appendice a quella manifestazione che, in 17 edizioni, ha portato sulle rive del Santerno il grande tennis al femminile. E in città arrivarono campioni del calibro di Raffaella Reggi, Alberto Tomba, Nicola Pietrangeli e Francesco Moser per ritirare il riconoscimento intitolato a Dadina scomparso nel 2015 a soli 52 anni a causa di un male incurabile.

"L’amicizia è un valore puro, genuino e sincero. Non potrò mai dimenticare quello che ha fatto per me e per lo sport della città – ragiona Narducci -. Una persona leale, solare e sempre pronta a dare preziosi consigli. La scelta di Mancini? Per i suoi valori etici, umani e sportivi. Senza dimenticare gli incredibili risultati raggiunti in carriera".

Programma tiratissimo. Breve chiacchierata col tecnico e gli ospiti presenti, poi la premiazione in diretta social sui profili della ProLoco di Imola. Soddisfatto anche il sindaco imolese, Marco Panieri: "Grazie a Narducci per il quotidiano apporto a beneficio del florido tessuto sportivo cittadino e per la volontà di conservare intatto il ricordo di Dadina – commenta –. Un uomo che, dentro e fuori dal suo ufficio in municipio, ha regalato a tutti sorrisi, amicizia e competenza. Un esempio prezioso ed una figura determinante per lo sviluppo dello sport sul territorio".

Poi due parole sull’arrivo del timoniere azzurro, campione continentale in carica: "Mancini ha fatto dei valori umani ed etici dello sport la propria bandiera – conclude –. Per lui parlano le alte qualità umane, morali ed i numeri di una straordinaria carriera culminata con la gioia continentale che portiamo tutti nel cuore".