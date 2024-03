Una settimana sul Santerno per scoprire le forme dell’acqua

L’associazione GeoLab, da tempo impegnata in iniziative per sensibilizzare la comunità sulla salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema, celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua del 22 marzo con la rassegna ‘Paesaggi sociali – Primavera sul Santerno’. Una serie di appuntamenti, patrocinati dai quattro municipi della vallata del Santerno, supportati anche dalle Guardie Ecologiche Volontarie, dalla Rete di Educazione alla Sostenibilità dell’Emilia-Romagna e dall’Ente Parchi e Biodiversità della Romagna. Si parte il 19, 21 e 22 marzo, come ogni anno, con le analisi chimico-fisiche e microbiologiche dell’acqua del Santerno insieme agli studenti delle scuole del territorio. Sabato 23, dalle ore 15.30 alla Casa del Fiume di Borgo Tossignano, spazio all’inaugurazione delle nuove dotazioni didattiche del Centro Visita insieme alle autorità, ai progettisti e alle realtà che operano presso la struttura. A seguire, buffet e attività di divulgazione sulla biodiversità del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola e sul progetto relativo alla conservazione dei boschi di quercia ‘Life4Oak Forest’. Il 24, sempre nel plesso al civico 22 di via Rineggio, protagonisti i produttori della collina imolese con i loro prodotti tipici. Ma nel programma ci sono anche l’esposizione di artigianato, la ‘Passeggiata dell’Acqua’ nel lungofiume, il racconta storie e il laboratorio per bambini targato associazione ‘Archi Tinti’. Nel pomeriggio, infine, laboratorio sul tema dell’acqua.

m. g.