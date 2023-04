Una spinta al merito dei ragazzi Rekeep premia quattro studenti con borse di studio da 2.200 euro

Il Gruppo Rekeep sostiene i migliori studenti (figli di dipendenti) di Imola. L’iniziativa, che si chiama "Un futuro di valore", è arrivata alla XIII edizione: quest’anno a Imola saranno consegnate quattro borse di studio del valore complessivo di 2.200 euro, suddivise in tre borse del valore di 400 euro rivolte a studenti delle scuole superiori e una da 1.000 euro a un universitario. Tutti, come detto, sono figli di dipendenti del gruppo assunti a tempo indeterminato da almeno dodici mesi (l’88% dell’organico complessivo). In Emilia-Romagna i lavoratori sono circa 3mila, di cui oltre 1.800 nella sola provincia di Bologna.

A Imola, il miglior studente delle superiori è risultato Eric Manara, diplomatosi con 100100. Oltre a lui, gli altri ragazzi che si sono distinti a scuola sono Zaynab Bkir e Dafne Giagnacovo. La borsa per gli universitari è andata a Lisa Fanzone.

L’iniziativa 2022-2023 è stata rivolta agli studenti delle scuole superiori che avevano concluso l’anno scolastico 20212022 con una media dei voti superiore a 7,510 o superato l’esame di maturità con votazione di almeno 75100 e agli universitari - presso atenei sia pubblici sia privati - che avevano sostenuto almeno due terzi degli esami previsti dal proprio piano di studi con una media dei voti superiore a 2730 o concluso il ciclo di studi con votazione di laurea di almeno 99110.

Quest’anno hanno partecipato 417 persone, il 72% dei riconoscimenti è andato a figli di operai e il 17% a figli di lavoratori nati all’estero. Emilia-Romagna, Sicilia e Veneto, sono risultate le regioni con più studenti premiati.

Il gruppo rinnova così uno dei suoi progetti più importanti in materia di CSR che, a tredici anni dall’avvio, ha previsto un investimento complessivo di quasi 2 milioni di euro, in più, 3.677 borse di studio erogate a beneficio di circa 1.621 studenti, molti dei quali premiati più volte nell’arco dell’intero percorso di studi. "Un futuro di valore" si aggiunge alle altre numerose iniziative in materia di welfare aziendale che Rekeep – principale player italiano attivo nell’integrated facility management – promuove a sostegno dei propri dipendenti: assistenza sanitaria integrativa, vacanze estive gratuite per ragazzi tra gli 11 ed i 14 anni, la possibilità di partecipare a centri estivi promossi da realtà educative del territorio in cui il gruppo è presente per i bambini dai 3 ai 10 anni.

Il presidente del gruppo, Claudio Levorato, dichiara: "Da tredici anni, attraverso questa iniziativa, sosteniamo gli studenti che si distinguono per l’impegno nel proprio percorso di studi, incoraggiamo il loro desiderio di conoscenza e stimoliamo le loro prospettive attuali e future". "Le Borse di Studio – continua Levorato – sono una manifestazione di forte solidarietà intergenerazionale, attraverso cui chi lavora si fa carico dei bisogni di chi sta studiando, con l’obiettivo di costruire insieme un futuro comune migliore. Posso dire che quest’iniziativa è espressione del nostro modo di fare impresa, della nostra capacità di essere una presenza solidale nei territori in cui operiamo e della nostra volontà di investire sulle nostre risorse".