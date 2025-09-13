Una storia che guarda avanti. Così l’Osservanza si racconta: "Un simbolo per la comunità"

Una mostra temporanea che ripercorre la storia e illustra il futuro dell’Osservanza. Inaugurata ieri, lungo il viale del parco che collega via Venturini all’Auditorium, all’interno dell’ex complesso manicomiale, ‘Futuro in Corso’. Si tratta di un percorso espositivo composto da undici pannelli che resteranno allestiti fino a dicembre, accompagnando cittadini e visitatori per oltre un anno in un viaggio tra passato, presente e futuro di uno dei luoghi più simbolici della città.

L’iniziativa è promossa dal Circondario nell’ambito dell’accordo con Con.Ami per la gestione dei servizi immateriali legati alla riqualificazione degli immobili finanziati con Piani urbani integrati grazie ai fondi del Pnrr, ed è stata realizzata dalla società Quinck.

I pannelli offrono un racconto accessibile e coinvolgente: dalle origini degli istituti manicomiali e la fondazione dell’Osservanza a fine Ottocento, al ruolo centrale che il complesso ha avuto per oltre un secolo nella vita della città, fino alla chiusura del 1996 e all’avvio, nel 2022, del percorso di rigenerazione urbana. Non solo ricordi, quindi, ma anche una prospettiva concreta di rinascita, che permette di osservare da vicino come la memoria possa trasformarsi in progetto condiviso.

Particolare attenzione è dedicata ai padiglioni interessati dagli interventi di recupero. I numeri 10 e 12 diventeranno la sede del Circondario e ospiteranno il Laboratorio museale sulle istituzioni manicomiali; il padiglione 1 accoglierà invece l’Accademia; negli spazi dell’ex artieri sorgerà l’hub dell’innovazione, mentre l’ex cabina elettrica sarà trasformata in un centro dedicato alla mobilità sostenibile.

Nelle intenzioni dei promotori della mostra, ‘Futuro in corso’ vuole offrire ai cittadini e ai visitatori un’occasione per conoscere come l’Osservanza, luogo simbolo della memoria imolese, stia vivendo una nuova stagione: un viaggio che unisce radici storiche e visione innovativa, restituendo alla città un patrimonio di grande valore.

"Con questa mostra vogliamo dare a tutti, in particolare ai più giovani e a chi ha scelto Imola come luogo di vita o di lavoro, l’opportunità di conoscere la storia dell’Osservanza, che ha segnato profondamente la nostra comunità – sottolineano il sindaco Marco Panieri e gli assessori Elisa Spada (vicesindaca e titolare della delega alla Partecipazione) e Pierangelo Raffini (Lavori pubblici) –. Allo stesso tempo iniziamo a raccontare le attività che troveranno casa nei padiglioni riqualificati, dedicate a temi strategici per il futuro come conoscenza, formazione, mobilità e giovani".

Nelle parole dei tre amministratori, "la memoria della storia di questo luogo è per noi preziosa, tanto da aver pensato di dedicare, con uno percorso partecipato, uno spazio intero all’interno del padiglione 10-12 Limi – ricordano Panieri, Spada e Raffini – dedicato alle istituzioni manicomiali imolesi".

Soddisfatto per l’iniziativa anche il presidente di Con.Ami, Fabio Bacchilega. "Siamo orgogliosi che, nell’ambito dei servizi immateriali affidati al Circondario, si sia scelto di valorizzare la memoria e il futuro dell’Osservanza attraverso questa mostra – ha spiegato il numero uno di via Mentana –. I cantieri dei padiglioni 10-12, del padiglione 1 e dell’ex Artieri stanno rispettando i tempi e saranno consegnati entro fine anno per l’allestimento ed il successivo avvio delle attività. Per l’ex cabina elettrica i lavori sono terminati ed è già pronta per essere allestita. Si tratta di un’operazione storica per Imola, frutto del lavoro nostro e dell’amministrazione e della sinergia con tutti i tecnici e le imprese esecutrici coinvolti".