Una storia lunga 165 anni. Agenzia Generali fa festa. Maxi evento allo Stignani

L’Agenzia Generali di Imola compie 165 anni e regala alla città una serata piena di stelle. Festa grande il 9 settembre, a partire dalle 20 con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti (tel. 0542.22124), al teatro Stignani per il prestigioso anniversario della più antica agenzia di assicurazioni di Imola fondata nel 1860 e oggi guidata da Stefano Salvini.

Dalla toccante testimonianza di Silvia Calcavecchia, divulgatrice, scrittrice, content creator e blogger impegnata da tempo alla promozione di messaggi di inclusione e resilienza sulla disabilità, alla magia delle evoluzioni con la sabbia della sand artist Erica Abelardo. Ma anche alta cucina con Massimiliano Mascia, chef dello stellato Ristorante San Domenico, e tantissimo sport. Sul palco Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus per quasi un decennio con lunga militanza tra le fila azzurre della Nazionale Italiana, e il neo iridato di nuoto Simone Cerasuolo. Ma anche, e non poteva essere altrimenti, due quote motoristiche della città come Claudio Marcello Costa, per tutti il ‘dottorcosta’, e il tre volte iridato di moto Loris Capirossi. Mascia, Cerasuolo, Capirossi e Costa riceveranno da Generali uno speciale riconoscimento alla carriera e al loro ruolo di ambasciatori di Imola nel mondo.

La serata, che sarà condotta da Maria Pia Timo e da Mattia Grandi per i panel sportivi, vedrà anche la partecipazione dei comici Marta e Gianluca in arrivo da Zelig. In platea, insieme alle autorità, tutte le alte sfere dirigenziali di Generali Italia a partire dal Ceo e Country Manager Giancarlo Fancel. Il secondo atto di una festa che vivrà il suo prologo, riservato agli addetti ai lavori, il giorno prima al Museo San Domenico e poi con cena nell’omonimo ristorante due stelle Michelin.

"Un evento che celebra e testimonia i 165 anni di storia dell’Agenzia Generali di Imola – commenta Salvini, alla guida dell’attività con sede in via Mazzini 28/B –. Grazie ai clienti che ci hanno dato fiducia nel tempo rimanendo al nostro fianco in questo straordinario viaggio. La festa allo Stignani? Un omaggio alla città da parte di una delle sue realtà produttive e commerciali più longeve". Già, un punto di riferimento in soluzione di continuità dal 1860 al 2025 in parallelo allo sviluppo economico di Imola come raccontano i libri mastri della Direzione di Venezia.

Da Carlo Carletti a Stefano Salvini, dal primo stabile di via Garibaldi all’attuale collocazione di via Mazzini nel cuore del centro storico. Con un capitolo a parte legato alla figura dell’imolese Gino Baroncini che divenne addirittura presidente di Generali Italia come ricorda un busto di bronzo conservato ancora nella sede del Consiglio delle Generali di Trieste.