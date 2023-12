Una targa dedicata a Orsini a 150 anni dalla nascita: "Una figura fondamentale"

A 150 anni dalla nascita, che ricorreva il 13 novembre scorso, il Comune ha voluto ricordare ieri la figura di Luigi Orsini. In mattinata è stata scoperta una targa a lui intitolata, nella scuola secondaria di primo grado (ex media) in via Vivaldi, nel quartiere Pedagna, che porta appunto il nome del poeta e scrittore imolese.

Erano presenti, fra gli altri, il sindaco Marco Panieri, la dirigente dell’istituto comprensivo 7, Rossana Neri, insegnanti e alunni, il vicesindaco Fabrizio Castellari, il vice presidente della Pro Loc, Franco Capra, il presidente del Consiglio d’Istituto, Claudio Zanelli, e Marco Mingotti, presidente onorario dei Canterini e danzerini romagnoli ‘Turibio Baruzzi’ ."Letterato, poeta, scrittore, critico letterario, musicale e artistico, Orsini è stato una figura fondamentale nella storia della cultura della nostra città e non solo – dicono Panieri e Castellari –. Una personalità molto apprezzata anche oltre i confini locali, che ha conosciuto e frequentato, fra gli altri, Giosué Carducci, Giovanni Pascoli, Arrigo Boito, Arturo Toscanini. Orsini è stato tra i fondatori dell’Associazione per Imola storico-artistica, ancora oggi attiva. Gli siamo grati, inoltre, per aver donato, ancora in vita, alla biblioteca comunale suoi libri, ai quali si sono aggiunti altri a seguito del testamento, che sono tutti conservati in un fondo a lui intitolato".

La Pro Loco ha donato alla scuola 50 copie della ristampa anastatica del 1991 del libro di Luigi Orsini ‘Casa Paterna’, pubblicato nel 1931. "È un libro di ricordi di Imola di fine Ottocento ancora pieno di vita, di affetti, di poesia che mi auguro possa appassionare i ragazzi", afferma il vicepresidente Capra.

Proprio quest’anno la scuola Orsini compie 60 anni. Fin dalla sua trasformazione da scuola di avviamento professionale, nell’anno scolastico 19631964, situata prima in via Pio IX, poi dal 2009 trasferita nella nuova sede in Pedagna, la struttura è intitolata a Orsini.