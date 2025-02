"Una tassa annuale per tutti i cittadini"

"Aumento dei prezzi? Non ci sarebbe il problema se si facesse pagare una tassa annuale a tutti i cittadini per consentire a chiunque di poter usufruire i mezzi pubblici".

Originale il commento di Valerio Recine, in tema di aumento dei prezzi del biglietto dell’autobus. Il cittadino prova a guardare la questione da un altro punto di vista, proponendo una soluzione alternativa. "Credo che in questo modo si eliminerebbe a priori il problema di costi diversificati e si eviterebbero problemi a tutti. Oltre tutto, questo sarebbe anche un modo per incentivare l’uso degli autobus anche a chi non lo prende di frequente". Conclude il nostro lettore.