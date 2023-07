Una ventata di folclore Cile, Germania e Bulgaria Il ballo romagnolo incontra il resto del mondo

Musiche e balli popolari protagonisti con la 32esima edizione del ‘Festival internazionale del folclore’. La manifestazione, ideata e organizzata dal gruppo dei Canterini e danzerini romagnoli Turibio Baruzzi, dal 21 al 25 luglio coinvolgerà in cinque serate Imola, il suo circondario e la provincia di Ravenna.

Si parte venerdì 21 a Casalfiumanese con lo spettacolo in piazza Cavalli (inizio alle 21). Sabato 22 alle 10 in centro storico a Imola la consueta sfilata dei gruppi. In serata, sempre alle 21, il tradizionale spettacolo alla Rocca sforzesca. E poi ancora altre tre serate sempre con inizio alle 21: domenica 23 ancora una volta alla Rocca lo spettacolo riservato allo sponsor Banca di Imola; lunedì 24 in piazza Matteotti a Massa Lombarda e martedì 25 in piazza Mazzanti a Riolo Terme.

Attesi due gruppi europei e uno proveniente dal Sud America: Folk dance ensemble Zdravets di Sofia (Bulgaria); Thüringer foklore tanzensemble di Rudolstadt (Germania); Walmapu compañia folklórica (Santiago del Cile). Il gruppo imolese dei Canterini e danzerini romagnoli Turibio Baruzzi parteciperà, per fare gli onori di casa in veste di quarto gruppo, alle due serate imolesi con cante e danze della tradizione di Romagna. Tutti gli spettacoli saranno gratuiti. In caso di maltempo la manifestazione si terrà al teatro comunale Ebe Stignani.

"Conoscere le musiche e le danze tradizionali di altri Paesi è un modo per entrare in relazione con altre realtà – ricorda l’assessore alla Cultura del Comune di Imola, Giacomo Gambi –. Il Festival crea un momento ludico ma concreto di confronto, conoscenza, comprensione, tolleranza e valorizzazione delle diversità culturali. Il folclore è strumento di pace ed amicizia ed un veicolo di solidarietà tra i popoli. Questo scambio reciproco, anche quest’anno, arricchirà noi e i gruppi ospitati".

Grande soddisfazione anche da parte del gruppo Canterini e danzerini romagnoli. "Con questa 32a edizione vogliamo confermare la ritrovata continuità e qualità della manifestazione facendo un altro importante passo in avanti verso quella che era la manifestazione pre-pandemia e possiamo dire di esserci ormai riusciti – spiega il presidente Riccardo Franzoni –. Anche il 2023 passerà alla storia per la drammatica alluvione, e proprio in questi momenti il messaggio di fratellanza, condivisione e solidarietà di cui il festival è portavoce da 32 anni è di grande importanza e deve stringere attorno a sé ancora più persone".

Un pensiero ribadito anche da Marco Mingotti, direttore artistico del Festival e presidente onorario del gruppo imolese. "Siamo orgogliosi e fieri di avere portato avanti questo messaggio di rispetto, comprensione solidarietà e fratellanza – racconta Mingotti –. I gruppi sono sempre stati scelti per il loro modo di vivere la loro storia, per il loro modo di essere, al fine di portare anche alla nostra conoscenza quello che è stato tramandato da ogni popolo, i valori che riguardano la loro storia. Tutto questo intreccio e incontro fra gruppi e tradizioni aiuta anche la nostra associazione ad andare avanti e crescere, perché viene arricchita culturalmente dall’essere a contatto con tutto il mondo".