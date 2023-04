Un’altra donazione per la Camera delle mamme

Non si ferma la solidarietà di cittadini ed imprese imolesi per la Pediatria e Nido dell’Ausl di Imola. Una donazione di 1.000 euro è arrivata nelle scorse settimane da parte di G4 investment srl, proprietaria del Centro commerciale e direzionale Imola Lago.

"Il progetto Camera delle Mamme ci ha coinvolto e convinto e quindi abbiamo proposto alle attività commerciali presenti nel nostro centro se erano d’accordo nel trasformare i consueti omaggi natalizi a loro dedicati in una donazione alla Pediatria e Nido – spiega Elisa Galantini – Un modo diverso e a nostro avviso più efficace di stare accanto ai nostri clienti, accolto con grande entusiasmo, tanto che vorremmo farlo diventare una nuova consuetudine. Per questo vogliamo ringraziare tutti loro per la rinnovata fiducia: Roadhouse Grill, Ricoh Italia, Dorelanbed, Wall Street English, Marocchi Natural living, Ristorante Selice, Gi group, Abus Italia, XBene, Biosintex, Ideas 4.0, the Leaf, Bu Power, M.Business, Oasi wash, 3U vision, XPaddle”.

"Siamo davvero commosse per la grande partecipazione che il Progetto Camera delle Mamme ha suscitato nella nostra comunità – ha commentato la dottoressa Laura Serra che ieri mattina ha accolto la visita dei donatori – Oggi ringraziamo la G4 investment e tutte le attività commerciali del Centro Il Lago per questa importante donazione". La Camera delle mamme è ormai pronta.