Un’altra goccia nel mare dei rincari

L’aumento del bollo auto del 10% previsto dal 2026 dalla manovra di bilancio regionale risulta creare sempre più malcontento tra i cittadini imolesi. La maggior parte delle persone infatti si sente gravata dalla previsione di una ulteriore nuova pressione economica. Anche se non per tutti è un qualcosa di cui lamentarsi eccessivamente, analizzando meglio la situazione e i pareri degli imolesi, a preoccupare non sembra essere tanto il rincaro del bollo auto in sé, bensì il fatto che sia visto come l’ennesimo peso sulle tasche dei cittadini. Le persone infatti continuano a non percepire un miglioramento tangibile nelle condizioni di vita quotidiana, ma a dover sempre spendere per ottenere servizi ritenuti basici e fondamentali. Per questo motivo, le voci di disapprovazione si moltiplicano, con una buona maggioranza di gente comune che esprime in coro la sensazione di essere costantemente chiamata a fare sacrifici senza vedere fatti concreti per cui ne valga la pena della spesa. Questo rincaro, quindi, stando al parere comune, rischia di inserirsi in un clima di ulteriore malcontento già preesistente. Un malcontento che non sembra vedere miglioramenti nel futuro più vicino.

Interviste a cura di Francesca Pradelli